Szczepienia przeciw Covid-19 w aptekach: najwięcej punktów jest w Śląskim

W Narodowym Programie Szczepień bierze udział blisko pół tysiąca aptek w całej Polsce

Najwięcej aptek, w których można zaszczepić się przeciw Covid-19 znajduje się w województwie śląskim

Eksperci mają nadzieję, że szczepienia przeciw Covid-19 prowadzone w aptekach otworzą możliwości na szczepienie w tych miejscach również przeciw grypie

Szczepienie przeciw Covid-19 w aptekach - bez kolejek, jedną dawką

Jak podaje Gazeta Wyborcza, w aptekach podawana jest głównie jednodawkowa szczepionka przeciw Covid-19 Johnson&Johnson. Zaszczepić się nią mogą osoby powyżej 18. roku życia.

Mgr farm. Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej wskazuje, że szczepienia przeciw Covid-19 w aptekach w całej Polsce, to znaczne ułatwienie dla osób, które wybierają się na wakacje, a chcą się zaszczepić w stosunkowo krótkim czasie, bez kolejek i zbędnych wizyt.

- Cieszymy się, że zainteresowanie wśród społeczeństwa rośnie, co z kolei oznacza, że pacjenci darzą nas zaufaniem, a apteki stanowią dogodną lokalizację - podaje Gazecie wiceprezes NIA.

Czas otworzyć apteki również na szczepienia przeciw grypie

Według ekspertów z Koalicji na rzecz szczepień w aptekach akcja szczepień przeciw Covid-19 w aptekach powinna otworzyć możliwość realizowania w aptekach także szczepień przeciw grypie.

Szczepienia przeciw grypie można wykonywać w aptekach w 13 europejskich krajach. Eksperci Koalicji wskazują, że w krajach, w których farmaceuci wykonują szczepienia przeciw grypie w aptekach - poziom wyszczepialności społeczeństwa powyżej 65. roku życia to 61-80 proc., a w Polsce to zaledwie 18 proc.

Szerzej udostępnione szczepienia to skrócenie ścieżki pacjenta do rejestracji i realizacji immunizacji, która obecnie jest bardzo czasochłonna. Obecnie pacjent musi odbyć w Zakładzie Opieki Zdrowotnej wizytę kwalifikującą do szczepienia i uzyskać receptę na szczepionkę refundowaną od lekarza pierwszego kontaktu.

Następnie pacjent musi zrealizować receptę w aptece i ponownie umówić się na wizytę, by szczepienie wykonał lekarz lub pielęgniarka. Wprowadzenie szczepień w aptekach znacznie skróciłoby ten czas i wpłynął pozytywnie na poziom wyszczepialności w Polsce, co z kolei przyczyni się do wzrostu odporności zbiorowiskowej.

