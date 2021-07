Rozporządzenie o receptach. Związek Aptek Franczyzowych apeluje o interpretację niejasnych przepisów

Związek Aptek Franczyzowych zwrócił się pismem do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w związku z niejasnościami w par. 8. Ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie recept

ZAF apeluje, o jak najszybsze wydanie komunikatu w sprawie interpretacji niejasnych przepisów

W apelu związek wylicza wątpliwości oraz pytania, jakie rodzi niedoprecyzowany paragraf rozporządzenia

Jak wyjaśnia ZAF, chodzi o kilka przypadków jak na przykład wówczas, kiedy na recepcie nie zostało zaznaczone dawkowanie w przypadku produktów leczniczych do użytku na skórę.

Niezgodnie z intencją ustawodawcy?

Jak stwierdza ZAF, do aptek bardzo często trafiają recepty na produkty lecznicze do stosowania zewnętrznego na skórę na które osoba wystawiająca receptę nie zamieściła sposobu dawkowania, brakuje więc wymaganej w rozporządzeniu częstotliwości stosowania. Osoba realizująca receptę, zgodnie z przepisami, nie mam możliwości wydania produktu leczniczego.

ZAF zauważa, że taka sytuacja jest niezrozumiała i niezgodna z intencją ustawodawcy i bardzo niekorzystnie wpływa na dostęp pacjenta do leku.

Stosowanie w aptekach §8. ust.1. pkt4) Rozporządzenia w sprawie recept to nie lada wyzwanie. Czy intencją ustawodawcy było pozbawienie polskich pacjentów dostępu do części preparatów w przypadku gdy na recepcie brakuje "częstotliwości"? @MZ_GOV_PL @a_niedzielski pic.twitter.com/WjfyRJpapt — Związek Aptek Franczyzowych (@ZwiazekF) July 26, 2021

Produkty do diagnostyki i vitro

Analogicznie jest, podkreśla ZAF, w przypadku produktów do diagnostyki in vitro – np. recept na paski do mierzenia poziomu glukozy we krwi, na których lekarz nie umieścił sposobu stosowania (częstotliwości).

- Czy w te sytuacji intencją ustawodawcy było ograniczenie dostępu pacjentów do refundowanych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro czy możliwe jest jednak wydanie 2 opakowań z refundacją, gdy brakuje częstotliwości stosowania? – pyta MZ Związek Aptek Franczyzowych.

Definicja dawkowania dotyczy także wyrobów medycznych?

Jak zauważa ZAF ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzenie w sprawie recept rozdzielają sposób dawkowania od sposobu stosowania w zależności jakiej grupy produktów dotyczą.

Definicja dawkowania dotyczy tylko produktów leczniczych i nie powinna mieć zastosowania wobec wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

– Czy jest zatem możliwa realizacja np. refundowanych plastrów na ranę na których lekarz umieścił sposób stosowania niezgodny z definicją dawkowania? – pyta ZAF.

Jako przykład podane jest zalecenie lekarza – „zmiana opatrunku co trzy dni”.

