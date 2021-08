Polski lek. Mamy 25 leków produkowanych w Polsce z polskiego API. Resort chciałby 1900

Polski lek. Resort zdrowia chce zachęcić producentów leków do ich wytwarzania w Polsce

Przedstawił dane dotyczące tego, ile obecnie mamy w kraju takich "polskich leków"

Wynika z nich, że na ok. 4,4 tys. leków refundowanych mamy 25 leków wytwarzanych w Polsce z polskiego API

Polski lek. Mamy 25 leków produkowanych w Polsce z polskiego API

W zamian za produkcję "polskiego leku", jego wytwórca ma być wynagradzany w postaci dopłat NFZ do produktu, który będzie kupował pacjent.

Zgodnie z propozycją, kwota odpłatności przez pacjenta jest obniżana o 10%, jeżeli lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie RP lub o 15%, jeżeli lek jest wytwarzany Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce. Koszt tej obniżki jest refundowany przez NFZ.

Czytaj również: Pacjenci dopłacą do leków 475 mln zł. Ale na innych zaoszczędzą. MZ podało wyliczenia

Dwa scenariusze ministra zdrowia

Resort przygotował szacunki, ile aktualnie jest takich leków na rynku. Posłużył się danymi leków z obwieszczenia na 1 marca 2021 r. i na temat obrotu za listopad 2020 roku (przy założeniu, że jeżeli lek jest wydawany w kilku odpłatnościach to w każdej po równo).

Przedstawiono dwa scenariusze. W pierwszym z nich, wyliczenia pokazują, że:

- liczba produktów, które mogą być objęte obniżeniem dopłat o 10%: 554

- liczba produktów, które mogą być objęte obniżeniem dopłat o 15%: 25

Obniżenie dopłaty pacjenta dotyczyć będzie 538 produktów. Jeśli chodzi o wysokość tych obniżek, wahają się od 1 grosza do 4,06 zł. W sumie pacjenci mają miesięcznie dopłacać do tych leków mniej o 5,4 mln zł.



W drugim scenariuszu przyjęto założenie, że wszystkie produkty, które mogły być objęte obniżką dopłat 10% rozpoczną pełną produkcję w Polsce i zostaną objęte obniżką 15%.

Liczba produktów, które mogą być objęte obniżeniem dopłat o 15% to 1901, zaś obniżenie dopłaty pacjenta dotyczyć będzie 1856 produktów.

Kwotowo zaś obniżka będzie wynosiła od 1 grosza do 69,20 zł za lek. W sumie miesięcznie pacjenci mają dopłacić 26 084 979,33 zł mniej.

W założeniu ministra zdrowia, podmioty, dla których obniżką dopłat objęte są więcej niż 3 produktów przeniosą produkcję do Polski wszystkich swoich leków objętych obwieszczeniem.

Załącznik MZ został opublikowany bez metodologii i wykazu produktów.

Sprawdź: Lista leków, których w sierpniu 2021 brakuje. Niektóre nie wrócą do aptek

***

Czym jest polski lek?

O komentarz poprosiliśmy Krzysztofa Kopcia, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Co to jest polski lek?

Nie ma legalnej definicji. Resort zdrowia próbuje ją wprowadzić do ustawy refundacyjnej i wynika z niej, że chodzi o to, aby jak najwięcej etapów wytwarzania sprowadzić do Polski.

Z zestawienia ministra zdrowia wynika, że obecnie w Polsce mamy 579 takich leków. To dużo czy mało?

Na wykazach refundacyjnych mamy około 4 tys. leków, to te wskazane przez resort stanowiłyby jedną ósmą. Z jednej strony, to sporo, ale nie wiemy, czy chodzi o leki, czy o ich różne prezentacje. Może się okazać, że wśród tych prawie 600 leków połowę stanowią statyny lub inne duże grupy produktów, a tylko nieliczne należą do pozostałych obszarów terapeutycznych. Więc nominalnie dużo, ale jeśli chodzi o terapie, już nie tak wiele. Resort zdrowia przedstawił tylko wyliczenia, bez metodologii i wykazu produktów.

Po drugie, przygotowane przez resort zdrowia zestawienie pokazuje, że dopłaty, które mają zachęcać, i pacjenta, i producenta, zaczynają się od 1 grosza. To nie jest kwota, która może stanowić motywację do zamiany leku. W wariancie najbardziej optymistycznym dopłata wyniosłaby 4 zł do leku, co to też nie będzie dość mocnym argumentem.

Z zestawień wynika, że na te obecnie refundowane 4,4 tys. leków, tylko 25 jest wytwarzanych Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce. Minister liczy, że dzięki propozycjom będzie ich prawie 2 tysiące. Jest to realne?

To pokazuje bardzo duży optymizm założeń ministerstwa zdrowia, bo prognozuje się, że aż 1900 leków będzie wytwarzanych w Polsce z polskiego API. Nie wiem skąd takie założenie, bo wskazane dopłaty zaczynające się od 1 grosza, a kończące na 4 zł - nie dają podstaw do takich wniosków.

Poza tym projektodawca wskazał oszczędności dla pacjenta i jednocześnie wsparcie dla produktów wytwarzanych w Polsce na poziomie 320 mln zł. Biorąc pod uwagę dane o lekach produkowanych w Polsce, które przedstawił, oszczędności i wsparcie produkcji to rocznie nie 320 mln zł, a 64 mln zł dla całej branży. Tymczasem koszt uruchomienia jednej fabryki substancji farmaceutycznych to około 250 mln zł, a jednej linii produkcyjnej do ich wytwarzania - 100 mln zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.