Nowy portal wymiany informacji między biznesem a nauką

Powstała nowa strona internetowa łącząca biznes z nauką

Są tam m.in. informacje dotyczące źródeł finansowania badań naukowych

Dotychczas w Polsce współdziałanie świata biznesu z ośrodkami badawczymi było zjawiskiem incydentalnym

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło stronę informacyjną pod adresem www.naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl, dotyczącą współpracy nauki i biznesu.

– Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołałem Zespół Roboczy przy Radzie Przedsiębiorców do spraw współpracy nauki z biznesem, którego przewodniczącym został przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem Ireneusz Ługowski. Wspólnie z przedstawicielami nauki i biznesu zdiagnozowaliśmy najważniejsze problemy dotyczące wzajemnych relacji tych dwóch dziedzin - mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Potrzeba bliskiej współpracy świata nauki z biznesem

- W związku z tym stworzyliśmy platformę informacyjną dla przedsiębiorców, która ma stanowić bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych, zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym i zawierać aktualności dotyczące realizowanych projektów obu środowisk. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo podobnych inicjatyw, ale to my znamy bolączki małych i średnich przedsiębiorców i wiemy, że potrzebne jest miejsce, które będzie stanowiło dla nich punkt wyjścia, źródło wiedzy – kierunkowskaz do dalszych działań. Tak widzimy swoją rolę – dodał.

Ocenia, że konieczne jest wykorzystywanie osiągnięć nauki polskiej w procesie rozwoju gospodarczego naszego kraju.

- Bliska współpraca świata nauki z biznesem może doprowadzić do wprowadzenia w życie nowych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju wielu sektorów gospodarki. Dlatego też tak istotne jest przełamywanie barier, odpowiednia komunikacja i otwartość na wzajemne potrzeby - dodał.

Nikłe współdziałanie świata biznesu z ośrodkami badawczymi

W nowej witrynie znajdują się informacje dotyczące źródeł finansowania badań naukowych. Wymienione są kontakty do instytucji przyznających dotacje.

Zakładka „Aktualności” będzie na bieżąco aktualizowana o doniesienia medialne, informacje poruszające zagadnienia współpracy nauki i biznesu.

Natomiast „Bank Inicjatyw” będzie rozwijał się w sposób organiczny i zawierał opisy przypadków, inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorców ze środowiskiem naukowych.

"W Polsce współdziałanie świata biznesu z ośrodkami badawczymi było jednak dotychczas zjawiskiem incydentalnym. Bank Inicjatyw ma stanowić źródło wiedzy i być miejscem spotkań dwóch światów. Celem Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest tworzenie klimatu i publicznej przestrzeni, aby biznes z nauką nie tylko nawiązały dialog, ale także by rozwijały współpracę. Przy takim założeniu wzrost wskaźnika innowacyjności polskiej gospodarki stanie się faktem, a nie tylko oczekiwaniem" - napisano na stronie.