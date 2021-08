Nowa lista leków refundowanych. Niektórzy zapłacą nawet 683 zł więcej

Zmiany w wysokości dopłat pacjentów do leków od września br.

Najmniejsze i jednocześnie największe zmiany dotyczą leków zawierających oktreotyd

Spadną dopłaty pacjentów do leków przeciwzakrzepowych i stosowanych w jaskrze

Projekt listy leków refundowanych, który ma wejść w życie 1 września br. przyniósł oczekiwaną refundację terapii genowej CAR-T do stosowania w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat. Chodzi o lek Kymriah (tisagenlecleucel).

Decyzja resortu zdrowia spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem.

Katarzyna Gulczyńska, fundatorka i prezes Fundacji "Pokonaj raka", współzałożycielka Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, skomentowała na Twitterze: "CAR-T dla najmłodszych - BRAWO! Tak czułam podczas naszego spotkania w resorcie zdrowia. Martwią braki dla PBL i chłoniaków, rak prostaty, pierś ...Dziękujemy"

Z kolei Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy nie kryje zadowolenia z obecności szczepionek przeciw grypie na liście Ciąża+.

"Od września kobiety w ciąży będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie" - poinformował Związek.

Zmiany w refundacji leków po pojawieniu się odpowiednika

Tradycyjnie nowelizacje wykazów refundacyjnych pociągają za sobą zmiany w dopłatach pacjentów do leków w ramach refundacji aptecznej.

Zmiany w wysokości limitu ponownie namieszały w grupie leków zawierających oktreotyd będący pochodną somatostatyny, która hamuje działanie niektórych hormonów, np. hormonu wzrostu.

Lek zarejestrowany jest w leczeniu akromegalii, w leczeniu objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, w leczeniu guzów neuroendokrynnych zlokalizowanych w jelicie (np. w wyrostku robaczkowym, jelicie cienkim lub okrężnicy), w leczeniu guzów przysadki wydzielających zbyt dużą ilość hormonu tyreotropowego (TSH).

Redukcję cen w tej grupie limitowej (Hormony przysadki i podwzgórza- inhibitory hormonu wzrostu) zapoczątkowało wejście na listę leków refundowanych w styczniu 2021 roku leku Okteva, który jest odpowiednikiem Sandostatinu LAR.

Jedni obniżają, dopłaty do innych leków rosną

Im bardziej obniżał się limit w grupie powodowany przez odpowiednik, tym bardziej rosły dopłaty do drugiego leku.

Oba leki są wydawane na ryczałt, ale poza opłatą ryczałtową pacjent pokrywa różnicę cen obu preparatów. Im bardziej producent preparatu Okteva obniżał cenę wyznaczając nowy limit, tym rosły dopłaty pacjentów do leku Sandostatin LAR. I tak jest również tym razem.

W porównaniu do poprzedniego wykazu leków refundowanych, największy spadek dopłaty pacjenta od września będzie dotyczył Oktevy w dawce 30 mg - 51.03 zł. Mniej będzie też trzeba dopłacić za Oktevę 20 mg - o 35,28 zł i 10 mg - 19.84 zł.

Jednocześnie najbardziej wzrosły dopłaty do leku Sandostatin LAR. O ponad 683 zł pacjenci dopłacą więcej za lek w dawce 30 mg, 545 zł więcej za 20 mg i 224,84 zł za preparat 10 mg.

Co jeszcze będzie taniej, co drożej?

Łącznie dopłaty pacjentów będą niższe w przypadku 149 pozycji leków w rożnych postaciach i dawkach.

Przykładowo mniej o 38 zł zapłacą chorzy za żel Daivobet stosowany w łuszczycy. Spadki dopłat pacjenta dotyczą też leków przeciwzakrzepowych: Xarelto, Clexane, Fraxodi, Fragmin, Eliquis, Pradaxa, Fraxiparine, leków stosowanych w jaskrze, POChP czy w przypadku leku Effentora, opioidu stosowanego do leczenia bólu.

Z kolei podwyżki dotyczą 373 pozycji leków. Najwięcej: ponad 683 zł pacjenci dopłacą za wspomniany Sandostatin LAR 30 mg.

Wzrosną też dopłaty do leków stosowanych we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego zawierających mesalazynę: Salofalk, Pentasa, Asamax - dopłaty większe o 30-70 zł. Do pozostałych leków wzrost dopłat wyniesie mniej niż 30 zł.

