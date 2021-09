Lek znika z rynku. Był stosowany w leczeniu zapalenia stawów i ciężkiej postaci łuszczycy

Z polskiego rynku zniknie Metotab w postaci tabletek

Istnieją zamienniki tego leku

Lekarze powinni jednak zwrócić uwagę na przepisywane pacjentom wielkości opakowań

Lek stosowany w zapaleniu stawów i ciężkiej postaci łuszczycy znika z rynku

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej lek Metotab nie może być już pakowany w buteleczki, konieczne jest pakowanie leku w blistry. W związku z powyższym producent nie zdecydował się na zmianę formy opakowania i dalszą produkcję tego leku, gdyż wiązałoby się to również z tym, iż lek nie byłby już refundowany. Konsekwencją tych decyzji jest zakończenie produkcji leku Metotab, nie będzie on już dłużej dostępny na polskim rynku – poinformował serwis GdziePoLek.pl.

Metotab to antymetabolit, antagonista kwasu foliowego, stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz w terapii ciężkiej postaci łuszczycy pospolitej u osób dorosłych. Lek zawiera metotreksat o właściwościach przeciwzapalnych i immunosupresyjnych. Dostępny był w postaci tabletek w dawce 2,5 mg, 7,5 mg i 10 mg.

Czym zastąpić Metotab w tabletkach?

Na polskim rynku dostępne są inne leki zawierające metotreksat w postaci doustnej.

Zamienniki Metotabu:

- Methotrexat-Ebeve w dawce 2,5 mg, 5 mg i 10 mg (refundowane 5 i 10 mg w opakowaniu po 50 sztuk)

w dawce 2,5 mg, 5 mg i 10 mg (refundowane 5 i 10 mg w opakowaniu po 50 sztuk) - Methofil w dawce 2,5 mg i 10 mg (nierefundowany)

w dawce 2,5 mg i 10 mg (nierefundowany) - Trexan i Trexan Neo w dawce 2,5 mg i 10 mg (refundowane opakowanie po 100 sztuk)

Jak wynika z tego zestawienia, nie ma zamiennika Metotabu w dawce 7,5 mg.

Methotrexat-Ebewe zawiera substancję czynną metotreksat, który należy do grupy antymetabolitów i jest stosowany głównie w leczeniu nowotworów, a także opornej na leczenie łuszczycy i chorób autoimmunologicznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów.

Methofill wskazany jest do leczenia czynnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych, ciężkiej postaci łuszczycy pospolitej, szczególnie plackowatej, która nie może być odpowiednio leczona za pomocą standardowych terapii, a także łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych oraz w podtrzymująco w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 3 lat i starszych.

Trexan to doustny lek zawierający metotreksat. Preparat wskazany jest w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów, ciężkich postaci łuszczycy oraz łuszczycowego zapalenia stawów u osób dorosłych.

Trexan Neo to tabletki stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ciężkiej postaci łuszczycy oraz ostrej białaczki limfoblastycznej. Substancją czynną leku jest metotreksat, który spowalnia wzrost zbyt szybko namnażających się komórek organizmu, działa przeciwzapalnie i zmniejsza aktywność układu immunologicznego.

Dwa ostatnie preparaty różnią się postacią samej substancji czynnej, tzn. Trexan zawiera metotreksat, natomiast Trexan Neo metotreksat disodowy. To pociąga za sobą konieczność zmiany doboru substancji pomocnicznych. Oba leki różnią się farmakokinetyką, ale wskazania rejestracyjne są takie same.

Uwaga na wielkości opakowań

Fakt, że na rynku są zamienniki Metotabu, nie zawsze oznacza ich faktyczną dostępność. Problemy z lekami zawierającymi metotreksat były sygnalizowane już w ubiegłym roku. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informowali o zgłoszeniach pacjentów, iż występują okresowe braki leków zawierających substancję czynną methotrexat w postaci doustnej.

Dodatkowo eksperci zwrócili uwagę na wielkości opakowań tych leków.

„W zaistniałej sytuacji należy pamiętać, że najmniejsze oficjalnie refundowane opakowanie leku w Polsce to opakowanie po 50 sztuk. W przypadku wystawienia recepty na jakikolwiek lek w opakowaniu po 50 sztuk farmaceuta nie będzie mógł go zamienić na lek w opakowaniu po 100 sztuk i pacjent będzie musiał wrócić do lekarza po kolejną receptę. Oznacza to, że lekarz wystawiający pacjentowi receptę na metotreksat w postaci doustnej, nie znając aktualnych danych dot. dostępności poszczególnych leków, powinien pamiętać o wystawieniu jej na lek w opakowaniu po 100 sztuk, co umożliwi ewentualną zamianę leku przez farmaceutę na inny w tej samej postaci i dawce" - poinformowano w komunikacie.

Dalej czytamy: "Podobnie wystawiając pacjentowi receptę w formie papierowej z zaznaczeniem tylko nazwy substancji czynnej methotrexatum należy pamiętać o dopisaniu informacji o wielkości opakowania 100 sztuk. W przypadku występującego okresowo braku poszczególnych leków, forma papierowa recepty z nazwą międzynarodową substancji czynnej i określeniem maksymalnej wielkości opakowania może być formą preferowaną dla pacjentów. Recepta elektroniczna nie pozwala na wystawienie jej tylko z nazwą substancji czynnej".

