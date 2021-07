Już 500 aptek w Polsce szczepi na COVID-19. Najwięcej na Śląsku

Farmaceuci zostali odpowiednio przeszkoleni, by realizować szczepienia przeciw COVID-19, a apteki zostały do tego dostosowane - podkreślają eksperci

Najwięcej aptecznych punktów szczepień jest w woj. śląskim (80), Małopolsce (56) oraz w Wielkopolsce (47)

Liczymy na to, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, niedługo w aptekach będą prowadzone również szczepienia przeciw grypie - mówi dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Szczepienia przeciwko COVID-19 wykonuje w Polsce już prawie 500 aptek. Każdy pracujący tam farmaceuta został odpowiednio przeszkolony, by kwalifikować i realizować szczepienia, a apteki zostały do tego dostosowane - podają eksperci z Koalicji na Rzecz Szczepień w Aptekach.

Najwięcej aptecznych punktów szczepień jest w woj. śląskim (80), w Małopolsce (56) oraz w Wielkopolsce (47). W województwie mazowieckim do szczepień przeciw COVID-19 dostosowanych jest 39 aptek.

Do apteki już nie tylko po leki

Eksperci uważają, że jest to pierwszy krok do tego, by w niedalekiej przyszłości realizować w aptekach także szczepienia przeciw grypie. W innych krajach Europy, w których farmaceuci wykonują szczepienia przeciw grypie w aptekach, poziom wyszczepialności społeczeństwa powyżej 65. roku życia sięga 61-80 proc., a w Polsce wynosi zaledwie 18 proc.

W Polsce farmaceuci w aptekach mogą realizować szczepienia przeciw COVID-19. Osoba, która chce zaszczepić się w aptece, musi wypełnić kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia - procedura jest podobna, jak w przypadku innych punktów szczepień. Zarejestrować można się bezpośrednio w danej aptece, przez Internetowe Konto Pacjenta lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989.

Wiceprezes NRA: pacjenci darzą farmaceutów zaufaniem

Apteki mieszczą się zwykle w dogodnej lokalizacji dla każdego, pozostają dłużej otwarte, jest ich więcej niż przychodni, co ma szczególne znaczenie w małych miastach lub na wsiach.

- W aptekach podawana jest głównie jednodawkowa szczepionka, którą mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 18. roku życia. Jest to znaczne ułatwienie dla osób, które wybierają się na wakacje, a chcą się zaszczepić w stosunkowo krótkim czasie, bez kolejek i zbędnych wizyt. Cieszymy się, że pacjenci darzą nas swoim zaufaniem - mówi Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Bardzo cieszymy się z ostatnich zmian regulacji prawnych, które umożliwiły farmaceutom wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach. Mamy nadzieję, że to pierwszy krok na drodze do większego zaangażowania farmaceutów w realizację szczepień ochronnych osób dorosłych- komentuje dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Dodaje: - Liczymy na to, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, niedługo w aptekach będą prowadzone również szczepienia przeciw grypie

