Jest projekt nowej listy leków refundowanych. Będzie refundacja terapii genowej

Jest publikacja projektu listy leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 września br.

Resort nadal rozmawia o refundacji trzech leków w ramach programów lekowych

Będzie refundacja terapii CAR-T

Resort zdrowia prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 19.08.2021 r. (czwartek) do godz. 17.00.

Jednocześnie resort poinformował, że nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem decyzji, m.in. dla leków Replagal, Xtandi oraz Takhzyro.

Są to leki, które byłyby finansowane w ramach programów lekowych.

Pierwszy z nich jest dedykowany pacjentom z chorobą Fabry’ego.

Replagal (agalzydazą alfa) jest wskazany w długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry'ego (niedobór α-galaktozydazy A). Mechanizm działania leku polega na katalizowaniu hydrolizy Gb3. Leczenie powoduje zmniejszenie

gromadzenia Gb3 m.in. w komórkach śródbłonka i śród miąższowych.

Xtandi (enzalutamid) z kolei poszerzałby możliwości terapeutyczne leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Takhzyro (lanadelumab) zaś jest stosowany w profilaktyce nawrotowych napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (HAE).

Z projektu mogą już cieszyć się młodzi pacjenci chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Program lekowy został uzupełniony o preparat isagenlecleucel. Leczeniem zostaną objęcie pacjenci w wieku do 25 lat z nawrotową/oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B.

Jest to produkt terapii zaawansowanej CAR-T. Terapia genowa oparta jest na modyfikacji genetycznej limfocytów T pobranych od pacjenta.

Zgodnie z opisem programu, u chorych można zastosować jedno przetoczenie CAR-T (tj. podanie tisagenlecleucelu). Maksymalny czas opieki w ramach programu lekowego wynosi 12 miesięcy od dnia podania CAR-T.

Tisagenlecleucel musi być podawany w wykwalifikowanym ośrodku posiadającym certyfikację Podmiotu Odpowiedzialnego zgodnie z wymogami EMA oraz akceptację MZ po pozytywnej opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej odnośnie pobierania i wykorzystania autologicznych limfocytów.

Terapię należy rozpoczynać pod nadzorem fachowego personelu medycznego doświadczonego w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego oraz przeszkolonego w podawaniu i postępowaniu z pacjentami leczonymi tisagenlecleucelem.

