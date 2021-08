Ilu farmaceutów zaszczepiło się przeciw Covid-19?

Resort zdrowia poinformował PAP o tym, jak wygląda stan zaszczepienia przeciw COVID-19 wśród zawodów medycznych

Dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 ma za sobą ponad 90 proc. lekarzy oraz 267 905 pielęgniarek (88,90 proc.)

Wśród farmaceutów po dwóch dawkach szczepionek przeciw COVID-19 jest 34 608 osób (88,39 proc.)

Jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 37 123 (94,82 proc.) farmaceutów

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce w grudniu ub.r. Wykonywane są czteroma preparatami - dwudawkowymi od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Resort zdrowia przekazał PAP, że dwie dawki szczepionki otrzymało 146 823 lekarzy (93,24 proc.), a jedną dawkę 150 277 (95,43 proc.). Liczba pracowników to 157 476.

MZ podało też, że wśród diagnostów laboratoryjnych dwie dawki przyjęło 16 775 osób (92,13 proc.), a jedną - 17 690 (97,16 proc.). Liczba tych pracowników w zestawieniu resortu to 18 207.

Wśród dentystów dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 ma za sobą 39 908 osób (90,14 proc.), a jedną - 41 870 (94,57 proc.). Liczbę pracowników określono na 44 275.

Szczepienia przeciw COVID-19 wśród pielęgniarek i farmaceutów

W grupie zawodowej położnych dwiema dawkami zaszczepionych jest 35 350 osób (89,75 proc.), a jedną dawką - 37 952 (96,36 proc.) Liczba pracowników wskazana przez MZ wynosi 39 386.

Dwie dawki preparatów przeciw COVID-19 przyjęło 267 905 pielęgniarek (88,90 proc.), jedną zaś - 287 083 (95,27 proc.). Liczba pracowników to 301 347.

Wśród farmaceutów po dwóch dawkach szczepionek przeciw COVID-19 jest 34 608 osób (88,39 proc.), a po jednej - 37 123 (94,82 proc.). Liczba pracowników wynosi 39 153.

Najmniej zaszczepionych jest w ujęciu procentowym wśród fizjoterapeutów. Dwie dawki szczepionki ma za sobą 45 306 (63,90 proc.), a jedną - 48 961 (69,05 proc.). Liczba pracowników, jak wskazało MZ, to 70 903.

Farmaceuci przeciw COVID-19 szczepią siebie i innych

Od 15 czerwca wojewódzkie oddziały NFZ rozpoczęły przyjmowanie wniosków od aptek do Narodowego Programu Szczepień. Co ważne, wybór jest ciągły i otwarty. Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.

Do szczepienia kwalifikuje i podaje szczepionkę farmaceuta, który posiada uprawnienia do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Apteka musi prowadzić dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek. Za każde szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma 61,24 zł.