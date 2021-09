Braki leków w sierpniu 2021. LISTA Niektóre nie wrócą do aptek

Serwis GdziePoLek.pl wytypował ponad 20 pozycji leków, do których dostępność w sierpniu może być szczególnie problematyczna

Wśród nich są leki, które nie mają łatwo dostępnych alternatyw

Podajemy przewidywane terminy powrotu leków do aptek

Serwis po raz kolejny przyjrzał się spadkom dostępności leków, których braki mogą być szczególnie dotkliwe z punktu widzenia pacjentów. Podaje także informacje dotyczące przewidywanego powrotu leków do aptek.

Braki leków i planowane daty powrotu do sprzedaży

Clostilbegyt - substancją czynną jest klomifen, zaliczany do antyestrogenów. Preparat podawany jest doustnie w leczeniu niepłodności spowodowanej brakiem owulacji. Jak podaje podmiot odpowiedzialny, spodziewany jest dłuższy brak produktu na rynku i na ten moment nie ma informacji odnośnie planowanej daty powrotu leku do aptek.

Cyclo-Progynova - to produkt łączący estradiol i norgestrel - hormony wykorzystywane w hormonalnej terapii zastępczej w formie tabletek. Dział Logistyki podmiotu odpowiedzialnego poinformował, że dostawa produktu spodziewana jest na terenie Polski we wrześniu 2021 roku. Wspomniany termin może jednak ulec zmianie.

Depo-Provera - lek zawiera hormon medroksyprogesteronu octan. Preparat ten jest stosowany w leczeniu wspomagającym i paliatywnym w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium lub nerek oraz w terapii wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie. Spada dostępność opakowania zawierającego 3,3 ml produktu w stężeniu 150 mg/ml. Przewidywany termin wznowienia dostępności fiolek to dopiero połowa 2022 roku. W ostatnim czasie brakowało także leku w opakowaniu 1 ml, który zarejestrowany jest jako produkt antykoncepcyjny.

Infanrix Hexa - to sześciowalentna szczepionka uodparniająca przeciwko błonicy, krztuścowi, polio, tężcowi, Haemophilus influenzae typu B oraz WZW B. Według informacji z podmiotu odpowiedzialnego szczepionka ma pojawić się w III kwartale 2021 roku (lipiec-wrzesień). Dotychczas jednak nie ma żadnych oznak poprawy dostępności. Alternatywę - do zastosowania w porozumieniu z lekarzem - może stanowić preparat Hexacima.

Trazodon Neuraxpharm - to jedyna wprowadzona na rynek marka trazodonu w formule o niemodyfikowanym uwalnianiu. Zarejestrowane wskazania to terapia epizodów ciężkiej depresji u dorosłych. Dostępny lek Trittico CR oraz Trittico XR, to produkty z tą samą substancją czynną, ale o przedłużonym uwalnianiu. Z farmaceutycznego punktu widzenia nie są to zatem zamienniki. Dostawa leku Trazodone Neuraxpharm do Polski jest planowana na sierpień.

Metotab nie będzie już dostępny na polskim rynku

Ulgastran - producent tego leku podał informację, iż z uwagi na problem z zachowaniem odpowiedniej jakości substancji czynnej, firma jest zmuszona nawiązać współpracę z nowym dostawcą. Ponowne wdrożenie produkcji planowane jest dopiero na styczeń 2022 roku.

Metotab - zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, lek nie może być już pakowany w buteleczki, konieczne jest pakowanie leku w blistry. W związku z powyższym producent nie zdecydował się na zmianę formy opakowania i dalszą produkcję tego leku, gdyż wiązałoby się to również z tym, iż produkt nie byłby już refundowany. Konsekwencją tych decyzji jest zakończenie produkcji leku Metotab, nie będzie on już dłużej dostępny na polskim rynku. Na rynku jest dostępność do innych produktów zawierających metotreksat.

Anticol - lek zawierający disulfiram stosowany w terapii uzależnienia od alkoholu. Zgodnie z informacją podmiotu odpowiedzialnego, przewidywany jest długotrwały brak dostępności preparatu - nawet do końca bieżącego roku. Spowodowany jest on niedostępnością odpowiedniej jakości substancji czynnej niezbędnej do wytworzenia tego produktu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie z rynku, ministerstwo zdrowia dopuściło w ramach importu interwencyjnego lek Antalcol jako odpowiednik, jednak sprowadzone ilości szybko się wyczerpały.

Ferrum - syrop z żelazem, dwa miesiące temu informowano, że brak w aptekach jest spowodowany krótką datą ważności, a pacjenci mogą prosić o sprowadzenie leku z hurtowni pod indywidualną receptę. Niestety obecnie lek nie jest już dostępny, a planowana dostawa to dopiero lipiec 2022 roku.

Tegretol CR 200 - lek przeciwpadaczkowy, którego nowa partia leku powinna - po ocenie jakościowej i zwolnieniu do obrotu - trafić do aptek z początkiem sierpnia. Na ten moment statystyki jednak nie pokazują, aby lek faktycznie wrócił do sprzedaży.

Pacjenci wyczekują także na wieści o innych produktach, takich jak Angeliq, Antalcol i Anticol, Asamax , Canespor Onychoset czy Novo-Helisen Depot 3.

Tych leków też jeszcze brakuje w aptekach

Azyter - krople oczne zawierające antybiotyk azytromycynę. Pomimo spadku dostępności leku w aptekach, podmiot odpowiedzialny deklaruje dostępność produktu w hurtowniach. Za zmniejszające się stany aptek odpowiedzialna może być wielkość popytu.

Coraz trudniej jest zakupić Gynodian Depot w iniekcji. Jest to preparat hormonalny zawierający estrogen i progestagen stosowane w hormonalnej terapii zastępczej. Jednak w tym przypadku problemu nie da się prosto rozwiązać, ponieważ pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla produktu Gynodian Depot nie jest już ważne i nie należy spodziewać się nowych dostaw.

Istotnie spadły zapasy magazynowe leku Lignocainum 2% cum Noradrenalino 0,00125% WZF. Słaba dostępność była przejściowa i wynikała z przyczyn technicznych (problemów z urządzeniem produkcyjnym). Lek został już wyprodukowany i zwolniony do obrotu. Zgodnie z deklaracją podmiotu odpowiedzialnego rozpoczyna się jego dystrybucja i spodziewane jest szybkie wyrównanie braku na rynku.

