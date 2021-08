Bezpłatne leki 75 plus. Seniorzy czekali na tę decyzję. Będzie duża zmiana przepisów

Rządowa propozycja zmiany prawa usuwa ograniczenie w dostępności seniorów do bezpłatnych leków z listy "S"

Analogiczne rozwiązanie proponuje się wprowadzić w przypadku produktów przepisywanych pacjentkom w okresie ciąży i połogu

Będą też zmiany na wykazach wyrobów medycznych przysługujących pacjentkom w ramach programu "ciąża plus"

Rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

W art. 6 projektu ustawy wprowadza się zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącą art. 43a i art. 43b czyli bezpłatnych leków dla seniorów oraz dla kobiet w ciąży i połogu.

Lekarz będzie miał dostęp do danych dotyczących recept pacjenta

Rząd proponuje wprowadzenie dodatkowej regulacji, która umożliwi osobom wystawiającym recepty na te produkty, automatyczny dostęp do danych osobowych oraz jednostkowych danych medycznych pacjentów w zakresie recept oraz dokumentów realizacji recept, tj. niewymagający uzyskiwania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Proces weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków będzie następował z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, "rozwiązania te pozwolą na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wykluczenia cyfrowego niektórych grup społecznych, w tym przede wszystkim seniorów, oraz jeszcze bardziej efektywne zaopatrywanie pacjentów w niezbędne im produkty lecznicze".

Lekarz rodzinny musiał przepisać receptę od specjalisty

Jest to bardzo wyczekiwana zmiana, która likwiduje ograniczenia w dostępie do bezpłatnych leków dla seniorów. Problem brał się z faktu, że początkowo leki mogli przepisywać tylko lekarze POZ. Potem także lekarze specjaliści. Ale specjaliści mogli to zrobić pod warunkiem, że uzyskają zgodę pacjenta na wejście do jego Internetowego Konta Pacjenta (IKP) za pomocą Platformy P1. Problem w tym, że nie wszyscy seniorzy mają aktywne IKP.

Powstała patowa sytuacja, gdy w przypadku pacjentów nieposiadających aktywnego IKP ani lekarz rodzinny, ani lekarz specjalista nie mogli przepisać seniorom leków z listy „S” w ramach refundacji.

W efekcie Minister Zdrowia upoważnił lekarzy POZ do wystawiania bezpłatnych recept bez konieczności dostępu do IKP pacjenta. Tego prawa nie przyznano jednak lekarzom specjalistom.

Chcąc otrzymać bezpłatne leki z listy "S" od specjalisty, pacjent szedł do lekarza po receptę, a następnie musiał odwiedzić swojego lekarza rodzinnego, który przepisywał je na bezpłatną receptę.

Zmiana przepisów usuwa te ograniczenia.

Będą zmiany w bezpłatnych wyrobach medycznych w ramach "ciąża plus"

Dodatkowo zaproponowane w projekcie zmiany mają na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego uprawnienia wynikającego z aktualnie obowiązującego art. 43b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obecnie przepis ten reguluje uprawnienie świadczeniobiorców w ciąży do bezpłatnych leków, których potrzeba stosowania wynika z ciąży lub jest z nią ściśle związana.

Ponieważ stan ciąży jest immanentnie związany z połogiem, projektodawca uznaje za zasadne uwzględnić w zmienianym przepisie również ten 6-tygodniowy okres, a ponadto objąć uprawnieniem również niektóre refundowane wyroby medyczne, których stosowanie w ciąży jest również stosunkowo częste i uzasadnione, np. w związku z dość powszechną w czasie ciąży cukrzycą ciężarnych.

Obwieszczenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wykazu obejmującego leki i wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom w okresie ciąży lub połogu są publikowane co dwa miesiące. Aktualnie w wykazie są już uwzględnione leki dla kobiet w ciąży. Natomiast regulacje dotyczące połogu mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. i na ten dzień zostaną przygotowane stosowane zmiany.

Projektodawca uzasadnia powyższe działania również tym, że mogłyby się one odbyć bez skutku w postaci zwiększenia puli środków finansowych przeznaczonych na finansowanie leków w ramach dostępu, którego dotyczy zmieniany art. 43b ww. ustawy, w swojej treści. Jeżeli zatem istnieje w tym zakresie część niewykorzystywanych, a przewidzianych pierwotnie środków finansowych, to projektodawca uznaje za zasadne podjąć powyżej opisane działanie.

Zaświadczenie wystawiane kobietom ciężarnym i w okresie połogu jest ważne przez okres ciąży i połogu, jednak nie dłużej niż przez okres 6 tygodni po upływie 15 dni od planowanej daty porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.

