Te projekty mogą zmienić medycynę. Trwa głosowanie w konkursie Start-Up-Med 2023

Konkurs Start-Up-Med 2023 to wydarzenie towarzyszące VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2023), który odbędzie się 9-10 marca 2023 r. w Katowicach

Internetowe głosowanie w Start-Up-Med trwa do 23 lutego (do północy). W jego trakcie Czytelnicy wybierają najbardziej innowacyjny i najciekawszy projekt

W tym roku do konkursu napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. To ponad 70 projektów. Dotyczą one zarówno nowoczesnych narzędzi informatycznych, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, jak i nowoczesnych leków czy innowacyjnej diagnostyki

Wyniki konkursu poznamy 9 marca w trakcie VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Nadaj rozgłos swojemu projektowi

Prezentacja najlepszych projektów zgłoszonych do Konkursu Start-Up-Med odbędzie się w czasie VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który gromadzi liczne grono wybitnych postaci medycyny, biznesu oraz decydentów mających wpływ na polski system ochrony zdrowia. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania przed takim gronem pomysłów i projektów, które zdaniem ich autorów, mogą zmienić polską, i nie tylko polską, medycynę.

Przypomnijmy, że zwycięzca w plebiscycie internetowym Start-Up-Med oraz finaliści Konkursu, których wyboru w każdej kategorii dokonają jurorzy, zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie kongresu, podczas specjalnie zorganizowanej sesji. W jej trakcie pokażą swoje projekty publiczności i jurorom, którzy wyłonią zwycięzców w dwóch kategoriach.

Dodajmy, że głosowanie Czytelników portalu rynekzdrowia.pl, jest niezależne od wyboru, jakiego dokonają jurorzy i będzie trwało do 23 lutego (do północy).

Zachęcamy wszystkich do głosowania na stronie: Głosowanie internetowe Start-Up-Med 2023.

Diagnoza zaburzeń węchu, oczyszczająca „zielona ściana”, poprawa efektywności leczenia bólu, powietrzny transport

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą prezentujemy kolejne projekty, które zostały zgłoszone do tegorocznego Konkursu Start-Up-Med:

CenterMed Sp. z o.o.: porady pielęgniarskie w ramach edukacji zdrowotnej w opiece koordynowanej

CenterMed zgłosił do konkursu projekt porad pielęgniarskich w ramach edukacji zdrowotnej w opiece koordynowanej, który bazując na zdobytych wcześniej doświadczeniach, realizuje opiekę koordynowaną w czterech dostępnych ścieżkach diagnostycznych - kardiologicznej, diabetologicznej, endokrynologicznej i pulmonologicznej.

Wyspecjalizowany zespół pielęgniarski CenterMed opracował, ustrukturyzował i wdraża realizację porad pielęgniarskich w ramach edukacji zdrowotnej w opiece koordynowanej.

Edukacja, realizowana przez pielęgniarki w zakresie zleconym przez lekarza, podnosi standard opieki nad pacjentem. Ma za zadanie wpływać na efekty terapii, podtrzymywać zaangażowanie pacjenta w proces leczenia, podnosić efektywność samokontroli i samoopieki wśród pacjentów.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Olfactor

Olfactor to intuicyjny wynalazek służący diagnozowaniu zaburzeń węchu, jego przywracaniu oraz stymulacji węchowej. Zgłoszony do konkursu został przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do korzyści Olfactora należą: jest niewielkich rozmiarów urządzeniem mechanicznym, łatwym w obsłudze, pobudza oba nozdrza, dzięki niemu wącha się produkty stałe, ciekłe i sypkie, czas aplikowania zapachów regulowany jest samodzielnie. Zmywalne części Olfactora stosowane są wielokrotnie.

Urządzenie znajduje zastosowanie zarówno w diagnostyce zaburzeń węchu, jak i w rehabilitacji. Wśród specjalizacji medycznych, w których Olfactor może znaleźć przeznaczenie to laryngologia, onkologia, psychiatria.

Ponadto drugim obszarem oddziaływań Olfactora jest rehabilitacja: logopedyczna, psychologiczna, sensoryczna. Jest urządzeniem, którego zastosowanie łączy wiele dziedzin nauki: medyczne, społeczne i nauki o zdrowiu. To wynalazek przywracający jakość życia pacjentom oraz wzbogacający asortyment diagnostyczny specjalistów.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: biopsja fuzyjna stercza

Podstawowym elementem koniecznym do wykonania biopsji fuzyjnej stercza jest wykonanie mpMRI i przygotowanie obrazu stercza przez opisującego radiologa. Zgłoszone do konkursu opracowanie polega na okonturowaniu gruczołu krokowego (oznaczeniu jego granic anatomicznych) i wyznaczeniu celów (podejrzanych nowotworowo ognisk) dla urologa, który pobierze z nich wycinki w trakcie biopsji fuzyjnej.

Drugim członem całego procesu jest sprzęt Koelis Trinity, który dokonuje fuzji obrazów mpMRI (wczytany z nośnika CD, pendrive lub serwera szpitalnego PACS) oraz obrazu USG przezodbytniczego w czasie rzeczywistym. Jest to tzw. biopsja fuzyjna sprzętowa lub "softwerowa". Dzięki połączeniu obu obrazów w czasie wykonywania biopsji można z dużą precyzją do 2-3 mm pobrać wycinki z ognisk wyznaczonych przez radiologa.

Podstawowym nowym rozwiązaniem zgłoszonym do Konkursu jest współpraca radiologa, który wyznacza cele na badaniu mpMRI i urologa i który pobiera wycinki z wyznaczonych celów. W projekcie najważniejszy jest bezpośredni kontakt radiologa i urologa poprzez regularne spotkania w odstępie 2-tygodniowym i omawianie wyników uzyskanych badań hist-pat.

Zapewni to informację zwrotną dla radiologa o skuteczności wyznaczonych przez siebie celów oraz edukację urologa w zakresie badania RM, która jest niezbędna do skutecznej biopsji fuzyjnej.

Fundacja Lean Medic: projekt dotyczący poprawy efektywności leczenia przeciwbólowego pacjentów

Celem zgłoszonego przez Fundację Lean Medic jest poprawa efektywności leczenia przeciwbólowego pacjentów przebywających na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala nr 2 w Bydgoszczy.

W ramach projektu pochylono się nad problemem niedostatecznego leczenia bólu u pacjentów, którzy trafiają na SOR. Opracowania naukowe pokazują, że nawet 70 proc. pacjentów nie otrzymuje w tym zakresie terapii zgodnej z wytycznymi WHO oraz EBM (evidence based medicine).

W ramach projektu wykorzystano metodykę Lean Management, która zawiera pakiet narzędzi i schematów postępowania pozwalających na skuteczną identyfikację, a następnie rozwiązanie kluczowych strat, które zwyczajowo odnoszą się do czasu trwania danego procesu, jego kosztów lub skuteczności osiągania celu.

Dzięki temu, że pacjenci z bólem są "lepiej zaopiekowani" od samego początku przebywania na SOR personelowi jest łatwiej zarządzić ruchem pacjentów i przebiegiem leczenia. Redukuje to także stres personelu medycznego, a co za tym idzie wypalenie zawodowe.

Korzyści dla personelu SOR to ułatwienie pracy, a dla płatnika obniżenie kosztu. Projekt jest w fazie wprowadzania zmian pilotażowych.

LabAir: system transportu powietrznego pomiędzy szpitalami i laboratoriami

Logistyka medyczna boryka się z licznymi problemami związanymi z urbanizacją. Ich konsekwencje wpływają na efektywność łańcuchów dostaw dla szpitali i innych jednostek medycznych, a także mogą przekładać się negatywnie na jakość leczenia. Służba zdrowia potrzebuje niezawodnego, szybkiego i przyjaznego środowisku transportu. Proponuje to system LabAir..

Każdego dnia, próbki do badań laboratoryjnych pobrane w szpitalach w Sochaczewie i Pułtusku są transportowane z wykorzystaniem dronów do laboratorium w Warszawie. Rozszerzona siatka połączeń oraz wdrożone procedury jakościowe pozwalają wykorzystywać transport dronowy w znacznie szerszym spectrum - do przewozu leków, krwi, wyrobów medycznych, a także organów.

Od lutego do grudnia 2022 r. drony LabAir pokonały dystans ponad 87 900 km, czyli dwukrotnie okrążyły kulę ziemską. Bez wątpienia jest to najszersze wdrożenie dronów w medycynie w skali całej Europy i świadczy o otwarciu polskiej służby zdrowia na innowacje.

Jednym z przykładów efektywności wdrożenia bezzałogowców w transporcie medycznym jest uruchomione w sierpniu 2022 r. połączenie pomiędzy Szpitalem Wojskowym w Helu a Gdańskiem - lot dronem na tej trasie trwa 20 min, podczas gdy kurier w transporcie kołowym potrzebuje od 2,5 do 3 h na pokonanie tej trasy.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych, Start-Up-Med, Zdrowy Samorząd, Kobieta Rynku Zdrowia

VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się w tym roku w dniach 9 i 10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, towarzyszyć będzie wiele innych interesujących wydarzeń. Poznamy wyniki: StartUp-Med 2023, Konkursu Zdrowy Samorząd 2023 oraz plebiscytu Kobieta Rynku Zdrowia.

Odbywający się już po raz ósmy Kongres Wyzwań Zdrowotnych od lat jest uznanym i cenionym miejscem wymiany opinii na temat medycyny i systemu opieki zdrowotnej. W ubiegłorocznej edycji wzięło w nim udział ponad 2,5 tys. znamienitych postaci polskiej medycyny, reprezentujących środowiska naukowe, szpitale, a także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

To forum, na którym ścierają się zarówno w czasie paneli dyskusyjnych, jak i w kuluarach, różne poglądy i punkty widzenia.

W tym roku Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie się toczył wokół sześciu ścieżek tematycznych:

Człowiek - medyk w centrum systemu ochrony zdrowia

Rynek farmaceutyczny

E-Zdrowie i nowe technologie

Zarządzanie i organizacja systemu

Diagnostyka

Pacjenci: jak im pomóc?

Więcej informacji dotyczących HCC 2023 oraz agendę tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej: www.hccongress.pl