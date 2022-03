HCC 2022. Znamy zwycięzców czwartej edycji Konkursu Start-Up-Med ZDJĘCIA

HCC 2022. Czwarta edycja Konkursu Start-Up-Med

Głównym celem Konkursu Start-Up-Med jest wspieranie medycznych start-upów poprzez wybór i wyróżnienie rozwiązań stanowiących najciekawsze innowacje o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Do organizatora Konkursu - Grupy PTWP, wydawcy portalu rynekzdrowia.pl i magazynu Rynek Zdrowia - wpłynęło 50 projektów. Zgłoszone przedsięwzięcia ocenili eksperci tworzący Jury Konkursu Start-Up-Med, którzy na podstawie przyznanej liczby punktów wyłonili 12 finalistów.

Finaliści zaprezentowali się w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych podczas sesji: „Start-upy w polskiej medycynie”. Zwycięzcy zostali wyłonieni w głosowaniu Jury.

Laureaci w dwóch kategoriach

W kategorii Start-up zwyciężył Human Biome Institute SA.

Nagrodzone rozwiązanie to profesjonalny bank mikrobioty jelitowej z wdrożeniem na rynek produktów zawierających pełne konsorcjum mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi oraz platformy "Drug Discovery", złożonej z nowoczesnych technologii do predykcji składu leków na bazie mikrobioty jelitowej.

Human Biome Institute jest innowacyjną spółką biotechnologiczną pracującą w obszarze mikrobiomu człowieka oraz twórcą profesjonalnego banku mikrobioty jelitowej z wdrożeniem na rynek produktów zawierających pełne konsorcjum mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi.

- Preparaty te służą wykonaniu transplantacji mikrobioty jelitowej - transferu mikroorganizmów jelitowych dawcy do przewodu pokarmowego pacjenta w celach leczniczych. Nasze preparaty (w tym innowacja na skalę kraju - kapsułki) zapewniają m.in. ponad 90 proc. wyleczalność nawrotowych zakażeń C. difficile (najczęstszej infekcji wewnątrzszpitalnej) - informuje spółka.

W kategorii Ośrodek medyczny/naukowy wygrało rozwiązanie AMULET

AMULET to model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego - który opracowało konsorcjum kierowane przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Przypomnijmy, że model teleopieki AMULET okazał się też najlepszy w internetowym głosowaniu czytelników Rynku Zdrowia.

W projekcie zrealizowano dwie główne ścieżki badawcze:

Model opieki opartej na punktach ambulatoryjnych prowadzonych przez personel pielęgniarski, w których pacjent poddawany jest szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej (z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych) a jego wyniki są przez kardiologa konsultowane zdalnie

Model opieki domowej z monitorowaniem jednokanałowego elektrokardiogramu i parametrów hemodynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem przewodnienia (prototyp urządzenia) oraz objawów klinicznych (aplikacja mobilna).

Rozwiązanie AMULET jest nowatorskie pod względem: organizacyjnym (nowy model teleopieki mający zastosowanie w stacjonarnej opiece ambulatoryjnej i zdalnej opiece domowej); diagnostycznym (zastosowanie szczegółowej oceny pacjentów z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych); technologicznym (wielofunkcyjna platforma telemedyczna, urządzenie domowe do oceny uwodnienia klatki piersiowej i innych parametrów hemodynamicznych).

