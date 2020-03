Dworczyk: granice zamknięte, kwarantanną może zostać objętych nawet 100 tys. osób

12 tysięcy osób zgłosiło za pośrednictwem strony PLL LOT chęć powrotu do kraju; pierwsze samoloty wylatują dzisiaj do USA oraz Londynu - poinformował w niedzielę (15 marca) szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że w niedzielę w nocy tymczasowo zamknięte zostały granice Polski na wjazd dla cudzoziemców i przywrócona została czasowo kontrola graniczna. - Te wszystkie działania przebiegły bez większych problemów, ruch na granicach jest zmniejszony. W tej chwili wjeżdżają tylko obywatele polscy. Każdy, kto wjeżdża poddawany jest 14-dniowej kwarantannie - powiedział Dworczyk.

12 tys. osób zgłosiło za pośrednictwem strony LOT-u chęć powrotu do kraju

Szef KPRM poinformował, że na kilku przejściach na granicy z Niemcami tworzyły się kolejki, ale wyraził przekonanie, że będą one stopniowo rozładowywane. Dworczyk namawiał również do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych Straży Granicznej dotyczącymi danych o tym, na których przejściach granicznych ruch jest mniejszy.

- W ciągu nocy od momentu uruchomienia tej możliwości blisko 12 tys. osób zgłosiło za pośrednictwem strony LOT-u, swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują już dzisiaj, to są głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Też dzisiaj będą dwa pierwsze czartery zrealizowane z Londynu - poinformował szef kancelarii premiera.

Dworczyk powiedział, że w związku m.in. z powrotami będzie "znaczący wzrost osób poddanych kwarantannie". - Wczoraj to było nieco ponad dwa tysiące. Teraz szacujemy, że ta liczba dojdzie do kilkudziesięciu, a nawet 100 tysięcy - powiedział. Podkreślił, że patrole policji w związku z tym będą wzmocnione przez wojsko. Może ono też pomóc w opiece nad osobami w kwarantannie - podaje gazeta.pl.

Obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego

Przypomnijmy, że od soboty, 14 marca obowiązuje w Polasce stan zagrożenia epidemicznego. Wprowadzono ograniczenia działalności galerii handlowych - zostały tam tymczasowo zawieszone punkty handlowe i usługowe. Działają w nich jedynie sklepy spożywcze, pralnie i apteki i drogerie.

Od niedzieli zawieszono na 14 dni funkcjonowanie barów, restauracji, kasyn, pubów, kawiarni. Ale mogą one prowadzić działalność na dowóz i na wynos.

Od niedzieli (15 marca) zawieszony jest międzynarodowy pasażerski ruch lotniczy i kolejowy. - Zakaz nie dotyczy transportu kołowego oraz czarterów, m.in. powrotów samolotami z wczasów. -